***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 11:24
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033516
BIST
11:372.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,26
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
11:3716,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4289
En Düşük
16,3367
11:3717,6475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0182
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
11:37980,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,95
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,53
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MRGYO
|1,54
|14.243.445
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,48
|42.481.966
|% 9,99
|
|SILVR
|14,13
|6.078.398
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.307.393
|% 9,93
|
|ESCOM
|16,16
|28.279.016
|% 9,56
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|TUREX
|12,24
|6.891.267
|% -3,92
|
|AVGYO
|3,23
|6.788.407
|% -3,58
|
|RODRG
|15,77
|1.096.912
|% -3,55
|
|MNDRS
|3,28
|6.087.836
|% -3,24
|
|THYAO
|49,00
|2.736.706.868
|% -1,05
|
|GARAN
|14,73
|993.686.572
|% 2,51
|
|SASA
|35,96
|974.754.384
|% 5,21
|
|TUPRS
|270,40
|800.947.898
|% 4,40
|
|ASELS
|24,48
|762.720.258
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,73
|392.887.362
|% 1,49
|
|DOHOL
|4,05
|551.294.640
|% 2,53
|
|YKBNK
|4,64
|560.047.015
|% 1,98
|
|TSKB
|2,25
|263.083.615
|% 6,64
|
|SKBNK
|1,28
|132.740.748
|% 2,40
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4185
|16,4222
|% 0,26
|
|Euro
|17,6235
|17,6423
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,6713
|20,7750
|% 0,04
|
|Frank
|17,0200
|17,1225
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3645
|4,3864
|% 0,26
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|1,19
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,38
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 11 artarak (% 0.47 ) 2, 829
-
11:50XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 17, 552.00 milyon TL de
-
11:48SKTAS
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 722 adet işlem
-
11:47ESCOM
Yüzde 9.56 oranında artışla 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 855 adet işlem
-
11:46SASA
Yüzde 5.32 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361, 178 adet işlem