***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 10:58
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050938
BIST
11:002.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 14,71
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:0017,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0714
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9595
En Düşük
17,8517
11:0018,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:001.023,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.023,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:58
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|PRKME
|8,83
|35.851.245
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.708.801
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|23.200.251
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,60
|43.711.311
|% -6,38
|
|IHGZT
|0,79
|8.657.797
|% -5,95
|
|THYAO
|52,10
|1.292.934.730
|% 1,17
|
|SASA
|49,34
|924.313.440
|% 6,11
|
|SISE
|22,86
|777.176.063
|% -1,04
|
|EREGL
|28,16
|395.265.590
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,14
|311.120.865
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,14
|311.120.865
|% 0,00
|
|TSKB
|2,68
|211.938.899
|% 1,90
|
|ODAS
|3,89
|186.541.894
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|81.213.955
|% 2,37
|
|KRPLS
|6,68
|301.963.235
|% 7,57
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9562
|% 0,39
|
|Euro
|18,3604
|18,3733
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,8412
|21,9507
|% -0,11
|
|Frank
|18,7845
|18,8977
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7620
|4,7859
|% 0,23
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.819
|6.876
|-7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,58
|