***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 13:16
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054528
BIST
14:422.860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 30,13
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:4217,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1052
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9742
En Düşük
17,8065
14:4218,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1519
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:421.035,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.035,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,28
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:40
|BARMA
|43,56
|7.083.814
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|125.014.845
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|431.987.644
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.973.164
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|181.625.991
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|202.917.680
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,78
|43.067.257
|% -8,89
|
|OLMK
|11,70
|48.895.382
|% -8,59
|
|PAMEL
|190,40
|13.621.566
|% -8,46
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,75
|4.379.302.805
|% 1,00
|
|AKBNK
|10,00
|1.735.396.552
|% 2,04
|
|YKBNK
|5,57
|1.601.143.339
|% 2,96
|
|SASA
|52,70
|1.543.112.832
|% -0,19
|
|SISE
|24,38
|1.357.498.984
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,57
|1.601.143.339
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,61
|887.469.381
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,17
|783.186.921
|% -0,48
|
|ISCTR
|6,14
|1.088.231.092
|% 1,66
|
|AKBNK
|10,00
|1.735.396.552
|% 2,04
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9655
|% 0,54
|
|Euro
|18,5493
|18,5625
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,8723
|21,9820
|% 0,49
|
|Frank
|19,0145
|19,1291
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,57
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,04
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-14,00
|
|Tam
|6.935
|6.987
|3,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,09
|98,09
|0,69
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55ASUZU
Yüzde 9.98 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 550 adet işlem
-
14:54DERHL
Yüzde 5.57 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 640, 918 adet işlem
-
14:53BSOKE
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 721, 716 adet işlem
-
14:52XU100
Endeks 2, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 35, 095.00 milyon TL de
-
14:52YGYO
Yüzde 4.21 oranında artışla 0.99 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 818, 560 adet işlem