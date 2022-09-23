***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 13:55
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064887
BIST
15:523.280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -15,72
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
15:5218,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
15:5217,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0476
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:52974,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,62
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ULKER
|21,78
|145.274.233
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.342.845
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.335.481
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.371.620
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|99.007.954
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.347.212
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.012.371
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.439.100
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.159.981
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.421.891
|% -9,91
|
|THYAO
|70,85
|3.855.643.256
|% -0,63
|
|SASA
|60,30
|2.135.906.656
|% 3,88
|
|SAHOL
|27,24
|1.532.793.462
|% -0,07
|
|VAKBN
|7,66
|1.329.864.953
|% -1,16
|
|SISE
|27,12
|1.274.168.895
|% -1,45
|
|EKGYO
|3,98
|1.208.696.002
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,50
|853.130.156
|% 6,13
|
|VAKBN
|7,66
|1.329.864.953
|% -1,16
|
|HALKB
|7,63
|1.096.256.505
|% -2,18
|
|DOHOL
|5,29
|733.421.235
|% 0,76
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4024
|18,4147
|% 0,52
|
|Euro
|17,9830
|17,9937
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,3313
|20,4333
|% -1,05
|
|Frank
|18,7284
|18,8412
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8787
|4,9032
|% 0,57
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-21,46
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,48
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.642
|6.738
|-24,00
|
|Yarım
|3.236
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,33
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|-2,65
|