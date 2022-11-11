***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 14:46
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079496
BIST
16:284.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 40,71
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:2818,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0548
|Açılış
|: 18,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:2819,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2778
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
16:281.049,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.049,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:28
|BRYAT
|956,30
|181.590.646
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.455.294
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.815.931
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.926.106
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|360.385.337
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.004.915
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|46.542.249
|% -9,95
|
|TURGG
|261,60
|31.812.278
|% -9,92
|
|KZBGY
|16,65
|172.397.143
|% -9,31
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,80
|6.919.955.528
|% -0,53
|
|EREGL
|37,32
|5.395.851.359
|% -0,59
|
|ASELS
|39,76
|5.013.661.373
|% 4,52
|
|PETKM
|14,47
|3.177.940.023
|% -0,07
|
|ODAS
|10,86
|2.639.129.509
|% 8,82
|
|EKGYO
|5,42
|2.563.056.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,86
|2.548.656.270
|% 0,92
|
|ODAS
|10,86
|2.639.129.509
|% 8,82
|
|SKBNK
|2,20
|529.718.493
|% -1,35
|
|TSKB
|3,12
|691.303.281
|% -0,32
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5300
|18,5447
|% 0,30
|
|Euro
|19,1066
|19,1296
|% 1,47
|
|Sterlin
|21,7749
|21,8841
|% 0,84
|
|Frank
|19,4825
|19,5998
|% 2,15
|
|Riyal
|4,9158
|4,9405
|% 0,25
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.951
|7.056
|105,00
|
|Tam
|6.929
|7.053
|35,00
|
|Yarım
|3.365
|3.448
|17,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|2,42
|