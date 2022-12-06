***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:25
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084635
BIST
11:424.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,89
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:4218,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:4219,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:421.061,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.061,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BARMA
|122,10
|27.309.497
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.965.816
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.093.726
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.967.101
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.747.935
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|395.829.022
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|358.506.299
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|25.406.064
|% -9,97
|
|SNICA
|31,60
|102.000.845
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,22
|4.782.198.462
|% 6,10
|
|THYAO
|137,30
|3.397.025.066
|% -0,94
|
|EREGL
|42,54
|3.153.520.921
|% 0,24
|
|ASELS
|49,44
|1.995.296.053
|% -0,68
|
|ENKAI
|27,24
|1.887.230.863
|% 2,18
|
|KRDMD
|17,22
|4.782.198.462
|% 6,10
|
|ADESE
|1,87
|249.834.603
|% 1,08
|
|EKGYO
|7,22
|819.638.891
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,68
|269.495.602
|% 0,37
|
|TSKB
|4,06
|406.709.590
|% 1,25
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6397
|% 0,01
|
|Euro
|19,5518
|19,5601
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6372
|22,7507
|% 0,05
|
|Frank
|19,6778
|19,7964
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,23
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,12
|