***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 10:20
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087440
BIST
10:265.196
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 129,48
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.204
En Düşük
5.174
10:2618,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:2619,8808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0186
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:261.074,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,17
|Açılış
|: 1.074,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|205.579
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|31.309.806
|% 9,98
|
|PRKME
|28,18
|37.320.313
|% 8,38
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|MZHLD
|13,06
|19.537.460
|% -3,26
|
|KZBGY
|26,62
|130.503.747
|% -3,20
|
|KUYAS
|27,38
|83.712.123
|% -2,14
|
|VAKKO
|63,00
|10.606.057
|% -2,02
|
|MEDTR
|45,16
|2.302.613
|% -1,44
|
|THYAO
|141,00
|1.069.312.655
|% 2,92
|
|ASELS
|58,35
|832.499.344
|% 3,46
|
|ENKAI
|24,64
|811.010.039
|% 5,75
|
|EKGYO
|8,11
|793.515.108
|% 2,01
|
|KRDMD
|18,60
|736.895.733
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,11
|793.515.108
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,79
|208.418.886
|% 2,57
|
|ISCTR
|11,45
|551.361.391
|% 2,51
|
|SNGYO
|3,62
|162.511.554
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,60
|736.895.733
|% 4,44
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6494
|% 0,15
|
|Euro
|19,8647
|19,8808
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,0238
|23,1393
|% -0,22
|
|Frank
|20,0374
|20,1581
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9450
|4,9698
|% 0,12
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-13,42
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.240
|7.295
|-33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.566
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.783
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,35
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,73
|
Seans Raporu
10:26
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