***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:21
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090451
BIST
14:165.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -34,91
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1618,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1619,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0398
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:161.085,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.085,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:16
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.082.967
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|499.437.396
|% 9,89
|
|PLTUR
|17,36
|16.728.461
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|600,20
|4.150.304.157
|% -9,46
|
|IMASM
|221,50
|112.440.268
|% -8,85
|
|CMBTN
|562,40
|39.212.989
|% -8,42
|
|KOZAL
|600,20
|4.150.304.157
|% -9,46
|
|THYAO
|140,00
|3.681.539.944
|% -2,17
|
|ENKAI
|32,06
|3.408.948.508
|% 4,91
|
|ASELS
|58,05
|2.724.573.307
|% 0,17
|
|KRDMD
|17,98
|2.697.339.100
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,18
|1.529.686.649
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,98
|2.697.339.100
|% 1,24
|
|YKBNK
|11,75
|1.627.473.249
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,87
|1.668.256.645
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,03
|365.103.224
|% -1,62
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7051
|18,7071
|% 0,19
|
|Euro
|19,9079
|19,9265
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,5206
|22,6335
|% 0,59
|
|Frank
|20,0860
|20,2070
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,21
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-8,41
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.328
|7.379
|-20,00
|
|Yarım
|3.549
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|-0,50
|