***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 11:24
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264923
BIST
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16:039.106
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -36,04
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0331,9596
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4388
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0334,4969
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,5401
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:032.316,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -10,85
|Açılış
|: 2.316,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:03
|AKENR
|13,97
|1.002.521.965
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|52.183.658
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.725.347
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.538.404
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.540.534
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|8.785.377.644
|% 0,76
|
|ISCTR
|11,35
|5.274.218.232
|% 2,24
|
|YKBNK
|28,00
|3.741.581.921
|% 2,41
|
|TUPRS
|177,70
|3.209.871.939
|% 0,40
|
|KCHOL
|204,40
|2.549.527.985
|% 2,61
|
|ISCTR
|11,35
|5.274.218.232
|% 2,24
|
|ZOREN
|5,92
|1.719.837.175
|% -0,50
|
|EKGYO
|9,34
|2.420.002.309
|% -6,32
|
|YKBNK
|28,00
|3.741.581.921
|% 2,41
|
|PETKM
|19,11
|1.532.186.347
|% -3,63
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9479
|31,9573
|% -1,36
|
|Euro
|34,4531
|34,5109
|% -1,50
|
|Sterlin
|39,8785
|40,0784
|% -3,83
|
|Frank
|35,0466
|35,2222
|% -3,77
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|904,54
|906,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,08
|1.007,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,69
|86,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,32
|2.253,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:18OYAKC
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 57.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 263, 906 adet işlem
-
16:17SURGY
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 130, 499 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
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16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de
-
16:15ALVES
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 785 adet işlem