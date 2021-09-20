***KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.09.2021 09:18
***KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964434
BIST
10:001.402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,12
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.401
10:008,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
10:0010,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0571
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
10:00490,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,72
|Açılış
|: 490,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler10:00
|TEZOL
|20,28
|119.838.028
|% 9,98
|
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|GARFA
|11,15
|815.422
|% 8,46
|
|EUHOL
|2,49
|1.331.346
|% 7,33
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|KTSKR
|58,45
|1.090.560
|% -9,94
|
|FENER
|30,42
|2.658.799
|% -6,17
|
|ISKPL
|6,83
|2.073.909
|% -5,27
|
|ISBIR
|65,35
|289.174
|% -4,74
|
|CMENT
|26,12
|8.933
|% -2,90
|
|TEZOL
|20,28
|119.838.028
|% 9,98
|
|ESEN
|33,80
|111.315.401
|% 0,00
|
|GESAN
|23,48
|87.532.676
|% 0,00
|
|GENIL
|13,89
|78.459.105
|% 0,00
|
|EGEPO
|6,13
|37.599.756
|% 0,00
|
|EGEPO
|6,13
|37.599.756
|% 0,00
|
|TEZOL
|20,28
|119.838.028
|% 9,98
|
|GOZDE
|5,68
|32.880.833
|% 0,00
|
|GENIL
|13,89
|78.459.105
|% 0,00
|
|GWIND
|3,63
|16.205.010
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6972
|8,7024
|% 0,64
|
|Euro
|10,1891
|10,1973
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8863
|11,9459
|% 0,40
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3151
|2,3267
|% 0,70
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-1,98
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,65
|