***KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.09.2021 09:06
***KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964799
BIST
12:391.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:398,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6566
En Düşük
8,6023
12:3910,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0418
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
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10,1768
En Düşük
10,0882
12:39494,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,86
|Açılış
|: 494,11
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:37
|YEOTK
|60,50
|18.195.194
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|863.513
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.633.468
|% 9,97
|
|UNLU
|6,38
|87.625.296
|% 9,81
|
|BURCE
|22,42
|13.595.247
|% 8,10
|
|AVGYO
|2,23
|53.516.193
|% -9,72
|
|AKYHO
|2,65
|21.341.881
|% -6,36
|
|NIBAS
|9,00
|9.039.744
|% -5,16
|
|BJKAS
|6,48
|93.780.984
|% -4,28
|
|DOKTA
|28,52
|13.376
|% -3,97
|
|THYAO
|13,12
|558.898.360
|% 0,54
|
|GARAN
|9,29
|390.708.022
|% 1,20
|
|EREGL
|16,48
|380.980.637
|% 2,62
|
|KRDMD
|6,40
|336.033.125
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,34
|332.808.278
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,40
|145.078.643
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,40
|336.033.125
|% 1,43
|
|PETKM
|6,25
|266.635.224
|% 1,96
|
|THYAO
|13,12
|558.898.360
|% 0,54
|
|GARAN
|9,29
|390.708.022
|% 1,20
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6527
|8,6548
|% 0,32
|
|Euro
|10,1544
|10,1596
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7638
|11,8228
|% 0,11
|
|Frank
|9,3439
|9,4002
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,28
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|2,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.255
|3.337
|4,69
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,27
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,83
|