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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

11.01.2023 18:20
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar

Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi 1598 ve 2518 Parsellerde yer alan  Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100506


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