***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.01.2023 18:20
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi 1598 ve 2518 Parsellerde yer alan Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100506
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0312
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.130,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.130,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,48
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7724
|18,7797
|% 0,03
|
|Euro
|20,1818
|20,1929
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7113
|22,8252
|% -0,15
|
|Frank
|20,1229
|20,2441
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.647
|7.714
|-21,00
|
|Yarım
|3.715
|3.774
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|2,54
|