***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 16:01
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi 1598 ve 2518 Parsellerde yer alan Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesine ilişkin "Seri: III, N 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240147
BIST
'
16:498.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 62,19
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4930,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4932,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:491.987,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.987,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.971.118
|% 9,95
|
|TATEN
|34,94
|186.422.087
|% 9,94
|
|AGROT
|16,85
|278.987.752
|% 9,42
|
|IZINV
|39,26
|16.767.475
|% 9,18
|
|ENSRI
|30,00
|70.621.835
|% -3,47
|
|GRTRK
|46,98
|46.233.203
|% -3,41
|
|ICUGS
|11,83
|6.050.217
|% -2,95
|
|BEGYO
|4,30
|411.669.802
|% -2,49
|
|OZSUB
|26,82
|136.498.475
|% -2,47
|
|KBORU
|72,55
|2.007.166.188
|% 8,28
|
|ASTOR
|104,00
|1.995.437.959
|% 3,07
|
|CATES
|59,55
|1.471.479.286
|% 6,82
|
|EKOS
|54,95
|1.005.146.393
|% 2,61
|
|ALFAS
|96,20
|894.845.543
|% 4,91
|
|BEGYO
|4,30
|411.669.802
|% -2,49
|
|MHRGY
|5,22
|177.641.139
|% 0,38
|
|KBORU
|72,55
|2.007.166.188
|% 8,28
|
|CATES
|59,55
|1.471.479.286
|% 6,82
|
|REEDR
|24,50
|547.481.049
|% 0,49
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0986
|30,1019
|% 0,01
|
|Euro
|32,9859
|33,0011
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,1803
|38,3718
|% -0,17
|
|Frank
|35,0992
|35,3106
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0019
|8,0421
|% -0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|913,97
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|974,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,32
|77,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,64
|2.053,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
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