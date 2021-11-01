***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 18:45
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
30.03.2021 - 30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973725
BIST
10:101.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.540
En Düşük
1.537
10:109,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,5237
10:1011,0880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0134
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0562
10:10551,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,64
|Açılış
|: 551,48
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler10:10
|HEDEF
|3,77
|28.286.921
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,39
|15.528.823
|% 8,64
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|VERTU
|22,72
|10.547.885
|% 6,87
|
|DOBUR
|62,30
|2.755.635
|% 6,40
|
|SERVE
|12,90
|866.417
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,66
|5.354.602
|% -7,06
|
|RHEAG
|2,04
|134.838
|% -6,42
|
|NUGYO
|13,17
|978.587
|% -6,20
|
|CIMSA
|29,18
|10.672.646
|% -4,95
|
|GARAN
|10,16
|217.478.902
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|113.478.953
|% 1,07
|
|TSPOR
|6,13
|107.300.774
|% 2,85
|
|GSRAY
|4,01
|81.607.948
|% 1,01
|
|THYAO
|15,24
|61.949.674
|% -0,26
|
|YKBNK
|2,83
|113.478.953
|% 1,07
|
|GARAN
|10,16
|217.478.902
|% 0,30
|
|GSRAY
|4,01
|81.607.948
|% 1,01
|
|TSPOR
|6,13
|107.300.774
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,04
|9.684.716
|% 0,97
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5400
|9,5455
|% 0,10
|
|Euro
|11,0786
|11,0880
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,9985
|13,0637
|% 0,04
|
|Frank
|10,4604
|10,5234
|% 0,14
|
|Riyal
|2,5383
|2,5510
|% 0,14
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,82
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,37
|