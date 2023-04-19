***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.04.2023 14:45
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/04/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.04.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
24 Ay Vadeli
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4.517,78 TL
Toplam Tutar
225.889.036 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,26
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesine göre, Ortaklığın hasılat tutarı bulunmaması sebebiyle işlem bedelinin ortaklığın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı hesaplanamamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/04/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.04.2023 - DEG-2023-11
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
225.889.036 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.04.2023 tarihli toplantısında,
1- Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.' nin 50.000 TL olan sermayesini temsil eden payların tamamının 225.889.036 TL bedelle satın alınmasına,
2- Hisse bedelinin ödeme planına göre 24 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ilave edilerek ödenmesine,
3- Bu minvalde hisse bedelinin alışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi (04.04.2023 tarihinde açıklanan TÜFE endeksi) İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile hesaplanmasına,
karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140042
BIST