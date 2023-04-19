***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/04/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBeyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul acentelerinin faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.04.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları24 Ay VadeliEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı4.517,78 TLToplam Tutar225.889.036 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,26İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesine göre, Ortaklığın hasılat tutarı bulunmaması sebebiyle işlem bedelinin ortaklığın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı hesaplanamamıştır.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiGrup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/04/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akışları YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.04.2023 - DEG-2023-11Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar225.889.036 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.04.2023 tarihli toplantısında,1- Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.' nin 50.000 TL olan sermayesini temsil eden payların tamamının 225.889.036 TL bedelle satın alınmasına,2- Hisse bedelinin ödeme planına göre 24 taksitte ve her taksite Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki ("TÜFE Endeksi") değişim oranına göre hesaplanan vade farkı ilave edilerek ödenmesine,3- Bu minvalde hisse bedelinin alışa dair sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi (04.04.2023 tarihinde açıklanan TÜFE endeksi) İLK ENDEKS, taksit ödemesinin yapılacağı ay içerisinde açıklanan TÜFE endeksi SON ENDEKS olarak kabul edilerek, "SON ENDEKS / İLK ENDEKS X VADESİZ TAKSİT TUTARI=VADELİ TAKSİT TUTARI" formülü ile hesaplanmasına,karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140042BIST