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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.09.2023 18:40
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.09.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
0,00002 TL
Toplam Tutar
1 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/09/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İz Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirketin öz kaynaklarının terste olması ve şirketin gayri faal durumda olması sebebiyle 1-TL iz bedeliyle devredilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.09.2023 tarihli toplantısında,
Şirketimizin bağlı ortaklığı durumunda olan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ye ait  0435091444100001 mersis no.lu Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş.' nin 50.000 TL sermaye karşılığı 50.000 adet hissesinin tamamını, şirketin öz kaynaklarının terste olması ve şirketin gayri faal durumda olması sebebiyle 1-TL (Bir Türk Lirası) iz bedeliyle Şirketimiz tarafından devralınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192269


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EGEEN 7.909,00 740.292.989 % 10,00  
GRNYO 11,00 82.183.608 % 10,00  
ISBTR 102.307,50 1.227.690 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.253 11.423 -22,00  
Tam 10.985 11.103 -41,00  
Yarım 5.509 5.573 -29,00  
Çeyrek 2.746 2.786 -6,00  
Gümüş Gr. 19,91 19,93 -0,34  
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