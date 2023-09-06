***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/09/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGüney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOtel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.09.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,00002 TLToplam Tutar1 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/09/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİz DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirketin öz kaynaklarının terste olması ve şirketin gayri faal durumda olması sebebiyle 1-TL iz bedeliyle devredilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 06.09.2023 tarihli toplantısında,Şirketimizin bağlı ortaklığı durumunda olan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ye ait 0435091444100001 mersis no.lu Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş.' nin 50.000 TL sermaye karşılığı 50.000 adet hissesinin tamamını, şirketin öz kaynaklarının terste olması ve şirketin gayri faal durumda olması sebebiyle 1-TL (Bir Türk Lirası) iz bedeliyle Şirketimiz tarafından devralınmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192269BIST