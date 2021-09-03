***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)222.673.129 222.673.129 222.673.129Dönem Karı (Zararı)222.673.129Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 222.673.129 2.311.100.413 2.311.100.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.467.933Dönem Karı (Zararı)222.673.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-226.184.796Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 36.344Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -226.221.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-226.221.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler98.744.285Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -9.191.740Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -5.697.699Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.130.027Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 126.390.755İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.372.996Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.232.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler235.315YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.342.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -1.211.204Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.131.589FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.125.140NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.125.140DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.501.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.626.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 96.626.971 9.501.831Diğer Alacaklar0 56.597.224İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 56.597.224Peşin Ödenmiş Giderler3 5.740.365 43.208İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.740.365 43.208Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27.896 0Diğer Dönen Varlıklar3.851.626 0ARA TOPLAM106.246.858 66.142.263TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.246.858 66.142.263DURAN VARLIKLARStoklar3 34.991.022 25.799.282Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 2.306.660.982 2.073.308.253Maddi Duran Varlıklar4 1.174.860 0Peşin Ödenmiş Giderler3 542 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.342.827.406 2.099.107.535TOPLAM VARLIKLAR2.449.074.264 2.165.249.798KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9.692.487 76.822.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.170.923 76.822.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.521.564 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar235.315 0Diğer Borçlar182.345 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar182.345 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler617.520 0ARA TOPLAM10.727.667 76.822.514TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.727.667 76.822.514UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar855.429 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar855.429 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)126.390.755 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 126.390.755 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.246.184 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER137.973.851 76.822.514ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.311.100.413 2.088.427.284Ödenmiş Sermaye240.000.000 240.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.857.496.784 1.857.496.784Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.069.500 -9.069.500Net Dönem Karı veya Zararı222.673.129 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.311.100.413 2.088.427.284TOPLAM KAYNAKLAR2.449.074.264 2.165.249.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMISatışların Maliyeti5.299 5.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.299 5.299BRÜT KAR (ZARAR)5.299 5.299Genel Yönetim Giderleri-1.570.065 -1.570.065Pazarlama Giderleri-3.584.806 -3.563.513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.636.303 1.636.303Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-566.596 -566.596Diğer Kazançlar (Kayıplar)226.221.140 226.221.140ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)222.141.275 222.162.568FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)222.141.275 222.162.568Finansman Gelirleri531.854 531.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.673.129 222.694.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)222.673.129 222.694.422DÖNEM KARI (ZARARI)222.673.129 222.694.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları222.673.129 222.694.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,92780470 0,92789340Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.673.129 222.694.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları222.673.129 222.694.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961813BIST