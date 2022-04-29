***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.293 -21.293 -21.293Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 -21.293 2.088.405.991 2.088.405.991Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 -43.721 -9.069.500 104.664.926 2.193.048.489 2.193.048.489Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler104.664.926 -104.664.926 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.572 16.987.327 16.989.899 16.989.899Dönem Karı (Zararı)16.987.327 16.987.327 16.987.327Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.572 2.572 2.572Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 1.857.496.784 41.149 95.595.426 16.987.327 2.210.038.388 2.210.038.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.692.353 0Dönem Karı (Zararı)16.987.327 -21.293Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.220.940Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 435.714Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.583.349Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.073.305Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler62.925.966 21.293Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3 -62.901.950 -2.866.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3 -71.637.540Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.131.519 -73.806.616Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3 169.083.044 76.822.514İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.250.893 -128.587Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.692.353 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.708.920Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -337.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.371.067FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI319.172.083Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri325.382.223Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-284.990Ödenen Faiz-5.925.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.155.516 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.155.516 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ338.255.830 9.501.831DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ653.411.346 9.501.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 664.927.309 338.350.082Diğer Alacaklar14.129 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14.129 0Peşin Ödenmiş Giderler3 168.739.976 97.125.575İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.626.068İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler130.113.908 97.125.575Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar447.635 125.651Diğer Dönen Varlıklar45.866.583 27.785.199ARA TOPLAM879.995.632 463.386.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR879.995.632 463.386.507DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar43.000 43.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.000 43.000Stoklar3 200.640.190 137.738.240Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 2.148.771.067 2.093.400.000Maddi Duran Varlıklar1.958.407 1.729.496Kullanım Hakkı Varlıkları4 2.615.505 2.942.443Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.966 47.799Peşin Ödenmiş Giderler3 23.139TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.354.099.274 2.235.900.978TOPLAM VARLIKLAR3.234.094.906 2.699.287.485KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları332.583.176 1.220.471İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 11.881.805İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3 320.701.371 1.220.471Ticari Borçlar59.449.724 44.318.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16.521.300 11.450.885İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar42.928.424 32.867.320Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar444.890 359.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 27.270 36.360Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.351.896 4.454.648ARA TOPLAM397.856.956 50.388.974TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER397.856.956 50.388.974UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.666.180 2.006.502İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 417İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 1.665.763 2.006.502Diğer Borçlar4.694.843 3.100.202İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.694.843 3.100.202Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 619.821.308 450.729.174İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 619.766.768 450.674.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)54.540 54.540Uzun Vadeli Karşılıklar17.231 14.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.231 14.144TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.199.562 455.850.022TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.024.056.518 506.238.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.210.038.388 2.193.048.489Ödenmiş Sermaye240.000.000 240.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.857.496.784 1.857.496.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.149 -43.721Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.149 -43.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.149 -43.721Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları95.595.426 -9.069.500Net Dönem Karı veya Zararı16.987.327 104.664.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.210.038.388 2.193.048.489TOPLAM KAYNAKLAR3.234.094.906 2.699.287.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri-2.736.143Pazarlama Giderleri-9.336.799 -21.293Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.589.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-113.085Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.402.979 -21.293FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.402.979 -21.293Finansman Gelirleri19.650.480Finansman Giderleri-6.066.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.987.327 -21.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.987.327 -21.293DÖNEM KARI (ZARARI)16.987.327 -21.293Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.987.327 -21.293Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,07078050 0,00008870Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.572TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.989.899 -21.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.989.899 -21.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025887BIST