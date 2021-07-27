***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
27.07.2021 09:04
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu incelemesine sunulan ve Şirketimiz Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 26 Temmuz 2021 saat 20:04'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan Fiyat Tespit Raporu'nda sehven yer alan yazım hatası sebebiyle Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin açıklamamızda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur.
Bu açıklamamızın ekinde yer alan Fiyat Tespit Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş'nin incelemesine sunulan metnin aynısı olup bir önceki açıklamamız ile duyurulan Fiyat Tespit Raporu'nun yerine geçmek üzere dikkate alınmasını rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951906
BIST
11:581.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:588,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:5810,1064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:58495,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IDGYO
|2,32
|13.581.833
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.048.530
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.787.830
|% 9,88
|
|AGYO
|2,79
|20.262.129
|% 9,84
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,40
|885.964
|% -4,08
|
|SANFM
|19,95
|2.928.336
|% -3,90
|
|EUKYO
|7,25
|955.731
|% -3,85
|
|GEREL
|5,92
|20.920.915
|% -3,74
|
|THYAO
|12,29
|226.462.352
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|207.189.888
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|171.905.115
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,31
|165.751.487
|% 9,03
|
|EREGL
|18,21
|155.360.215
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,24
|114.969.742
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|51.438.792
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|171.905.115
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,31
|165.751.487
|% 9,03
|
|TSPOR
|3,23
|96.690.254
|% 5,56
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5708
|8,5737
|% 0,25
|
|Euro
|10,1003
|10,1044
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7863
|11,8454
|% 0,02
|
|Frank
|9,3090
|9,3651
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 0,28
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.269
|3.351
|-0,95
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,46
|
|Çeyrek
|792
|811
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:08GEREL
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 488, 220 adet işlem
-
12:07MZHLD
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 084 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, KOZAL
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.45 ) 1, 182
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, AVHOL, EDIP, DIRIT