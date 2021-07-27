***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu incelemesine sunulan ve Şirketimiz Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 26 Temmuz 2021 saat 20:04'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan Fiyat Tespit Raporu'nda sehven yer alan yazım hatası sebebiyle Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin açıklamamızda güncelleme yapma ihtiyacı doğmuştur.Bu açıklamamızın ekinde yer alan Fiyat Tespit Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş'nin incelemesine sunulan metnin aynısı olup bir önceki açıklamamız ile duyurulan Fiyat Tespit Raporu'nun yerine geçmek üzere dikkate alınmasını rica ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951906BIST