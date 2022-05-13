***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
13.05.2022 17:39
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetim Komitemizce hazırlanan değerlendirme raporuna ilişkin rapor ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030316
BIST
17:282.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 29,03
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
17:2815,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0887
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
17:2816,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1016
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
17:28903,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,62
|Açılış
|: 903,36
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GZNMI
|40,48
|106.145.721
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|40.888.831
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.478.570
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|298.512.537
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.755.140
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.828.685
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.104.094
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|224.595.141
|% -9,95
|
|THYAO
|42,12
|3.088.271.984
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,28
|2.567.907.265
|% 1,74
|
|SISE
|19,78
|1.874.874.463
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,52
|1.242.071.483
|% -1,59
|
|TUPRS
|254,90
|1.099.996.929
|% 1,03
|
|DOHOL
|3,81
|1.043.568.528
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|449.904.038
|% 0,75
|
|KARSN
|5,29
|805.517.624
|% 3,73
|
|SAHOL
|19,28
|2.567.907.265
|% 1,74
|
|YKBNK
|4,56
|518.721.702
|% -0,44
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4562
|15,4664
|% 0,54
|
|Euro
|16,0817
|16,1054
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,8236
|18,9180
|% 0,79
|
|Frank
|15,3725
|15,4651
|% 0,81
|
|Riyal
|4,1112
|4,1318
|% 0,72
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-7,29
|
|Altın Gr.
|900
|900
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.179
|-23,00
|
|Tam
|6.057
|6.213
|-26,18
|
|Yarım
|2.928
|3.006
|-12,67
|
|Çeyrek
|1.468
|1.503
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,26
|
Seans Raporu
17:25
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17:40PARSN
Yüzde 4.91 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 179 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 54 artarak (% 0.47 ) 2, 674
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17:38
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GZNMI, KNFRT
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17:38XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 26, 837.00 milyon TL de