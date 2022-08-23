***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2022 16:34
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetim Komitemizce hazırlanan değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057796
BIST
17:523.124
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 61,66
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
17:5218,1197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
17:5218,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1313
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
17:521.020,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.020,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler17:50
|OBASE
|15,84
|142.305.737
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|89.378.973
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|64.769.631
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.972.857
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|SANFM
|18,17
|27.902.413
|% -9,15
|
|ULUSE
|142,90
|32.684.626
|% -7,45
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|KGYO
|17,61
|31.204.433
|% -6,33
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|AKBNK
|11,56
|5.173.497.392
|% 7,43
|
|YKBNK
|6,30
|5.075.428.169
|% 8,81
|
|THYAO
|67,60
|4.799.029.888
|% -0,22
|
|EKGYO
|3,99
|3.128.244.258
|% 2,84
|
|SISE
|25,66
|3.045.486.024
|% 1,10
|
|YKBNK
|6,30
|5.075.428.169
|% 8,81
|
|EKGYO
|3,99
|3.128.244.258
|% 2,84
|
|AKBNK
|11,56
|5.173.497.392
|% 7,43
|
|ALBRK
|2,29
|633.682.858
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.133.452.256
|% 9,92
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1070
|18,1209
|% 0,31
|
|Euro
|18,0994
|18,1179
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,3762
|21,4834
|% 0,96
|
|Frank
|18,7326
|18,8454
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8086
|4,8327
|% 0,36
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|14,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|11,92
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.849
|6.919
|37,00
|
|Yarım
|3.337
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,05
|