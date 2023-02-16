***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.02.2023 16:56
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetim Komitemizce hazırlanan değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114360
BIST
16:485.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,14
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:4818,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:4820,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0105
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:481.109,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,57
|Açılış
|: 1.109,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.108,39
BIST En Aktif Hisseler16:48
|OYAKC
|30,14
|215.425.430
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.906.550
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|298.130.447
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|36.580.194
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.816.548
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|49.140.881
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.865.333
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|188.539.188
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,44
|32.039.916
|% -9,95
|
|THYAO
|143,50
|7.846.861.469
|% 2,57
|
|EREGL
|44,32
|6.772.427.799
|% 7,26
|
|TUPRS
|632,10
|5.588.867.054
|% 9,95
|
|SISE
|45,80
|3.589.821.859
|% 7,26
|
|AKBNK
|16,55
|3.534.785.822
|% 2,35
|
|AKBNK
|16,55
|3.534.785.822
|% 2,35
|
|YKBNK
|9,33
|1.760.924.120
|% 4,36
|
|EKGYO
|7,56
|1.247.691.737
|% 5,00
|
|KRDMD
|19,23
|3.008.264.966
|% 9,95
|
|EREGL
|44,32
|6.772.427.799
|% 7,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8486
|18,8524
|% 0,02
|
|Euro
|20,1606
|20,1687
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5684
|22,6816
|% -0,17
|
|Frank
|20,3273
|20,4497
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0100
|5,0352
|% 0,02
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,02
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|7.536
|7.650
|19,00
|
|Tam
|7.569
|7.617
|-18,00
|
|Yarım
|3.698
|3.727
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|0,15
|