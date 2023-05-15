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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

15.05.2023 18:15
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsa


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin Denetim Komitemizce hazırlanan değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151500


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