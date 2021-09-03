***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Marmaris Kızılbük Wellness Resort Projemizde bugüne kadar 8.473 adet devremülk satışı (ön satış) gerçekleştirilmiş olup, sözleşmeleri yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 790.739.129-TL ön satış cirosu elde edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961816BIST