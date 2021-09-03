***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 19:29
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Marmaris Kızılbük Wellness Resort Projemizde bugüne kadar 8.473 adet devremülk satışı (ön satış) gerçekleştirilmiş olup, sözleşmeleri yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 790.739.129-TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961816
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 9,8250
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|Önceki Kapanış
|: 9,7900
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9,9267
En Düşük
9,8180
18:05488,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
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|Açılış
|: 488,44
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|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,12
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3145
|8,3161
|% 0,51
|
|Euro
|9,8664
|9,9071
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,4843
|11,5419
|% 0,60
|
|Frank
|9,0536
|9,1081
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,88
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-0,47
|