***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2021 12:10
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projemizde bulunan devremülk ünitelerimizin ön satış işlemleri kapsamında 01 Eylül - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında müşterilerimizle 645 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 69.697.023 TL olarak gerçekleşmiştir.
İlgili projemizde bugüne kadar 9.043 adet devremülk ünitelerimizin ön satışı gerçekleştirilimiş ve sözleşmeleri imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 852.731.414 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966377
BIST
13:301.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:308,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:3010,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0434
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:30499,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,14
|Açılış
|: 499,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.345.783
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.007.428
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.322.152
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.871.990
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|211.046.722
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.816.686
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.899
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|CRFSA
|46,38
|30.809.519
|% -4,01
|
|MAREN
|9,82
|545.803.500
|% 7,44
|
|GARAN
|9,34
|534.184.484
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|448.600.340
|% 0,07
|
|TUPRS
|115,00
|371.714.565
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,41
|272.114.660
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|272.114.660
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,80
|106.999.518
|% 1,69
|
|GARAN
|9,34
|534.184.484
|% 0,65
|
|MAREN
|9,82
|545.803.500
|% 7,44
|
|KIMMR
|3,42
|137.488.890
|% -0,87
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8676
|8,8692
|% 0,16
|
|Euro
|10,3029
|10,3069
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0109
|12,0712
|% 0,43
|
|Frank
|9,5115
|9,5688
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% 0,18
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-10,95
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-10,48
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-5,07
|
|Çeyrek
|796
|815
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,16
|