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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2021 12:10



***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projemizde bulunan devremülk ünitelerimizin ön satış işlemleri kapsamında 01 Eylül - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında müşterilerimizle 645 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 69.697.023 TL olarak gerçekleşmiştir. 
İlgili projemizde bugüne kadar 9.043 adet devremülk ünitelerimizin ön satışı gerçekleştirilimiş ve sözleşmeleri imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 852.731.414 TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966377


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Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,04  
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