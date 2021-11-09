***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Muğla İli, Marmaris İlçesinde geliştirdiği Kızılbük Wellnes Resort isimli projemizin ikinci etabında yer alacak toplam 782 adet konut için ( yaklaşık 72 bin metre kare inşaat alanından oluşmaktadır) inşaat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat çalışmalarının 36 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu etap için planlanan ön satış kampanya tarihimiz Mart 2022'dir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976271BIST