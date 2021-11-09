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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2021 16:06
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Muğla İli, Marmaris İlçesinde geliştirdiği Kızılbük Wellnes Resort isimli projemizin ikinci etabında yer alacak toplam 782 adet konut için ( yaklaşık 72 bin metre kare inşaat alanından oluşmaktadır) inşaat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat çalışmalarının 36 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu etap için planlanan ön satış kampanya tarihimiz Mart 2022'dir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976271


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PRKAB 30,34 178.055.596 % 8,67  
GSDDE 4,26 32.830.894 % 7,58  
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Riyal 2,5835 2,5965 % 0,41  
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Altın Ons 1.829 1.830 5,49  
Altın Gr. 570 570 2,79  
Cumhuriyet 3.778 3.836 9,00  
Tam 3.759 3.853 7,92  
Yarım 1.817 1.864 3,83  
Çeyrek 911 932 1,92  
Gümüş.Ons 24,41 24,45 -0,04  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 -0,01  
B. Petrol 83,63 83,63 0,20  
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