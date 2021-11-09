***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 16:06
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Muğla İli, Marmaris İlçesinde geliştirdiği Kızılbük Wellnes Resort isimli projemizin ikinci etabında yer alacak toplam 782 adet konut için ( yaklaşık 72 bin metre kare inşaat alanından oluşmaktadır) inşaat çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat çalışmalarının 36 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu etap için planlanan ön satış kampanya tarihimiz Mart 2022'dir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976271
BIST
16:491.631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,18
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
16:499,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:4911,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0631
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:49571,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 4,24
|Açılış
|: 571,86
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TSPOR
|6,18
|27.445.065
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,34
|178.055.596
|% 8,67
|
|GSDDE
|4,26
|32.830.894
|% 7,58
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|174.357.881
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.459.898
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.256.841
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,18
|90.537.562
|% -9,12
|
|INVEO
|28,76
|15.573.267
|% -8,99
|
|PETKM
|7,18
|3.942.142.494
|% 5,28
|
|THYAO
|18,25
|2.449.713.252
|% 1,11
|
|GARAN
|10,89
|2.387.749.214
|% 1,02
|
|SISE
|9,40
|1.794.621.645
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,14
|1.147.885.531
|% 3,29
|
|PETKM
|7,18
|3.942.142.494
|% 5,28
|
|YKBNK
|3,14
|1.147.885.531
|% 3,29
|
|ODAS
|1,55
|474.915.675
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|483.884.355
|% 1,43
|
|GARAN
|10,89
|2.387.749.214
|% 1,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7202
|9,7232
|% 0,47
|
|Euro
|11,2807
|11,2854
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1390
|13,2048
|% 0,36
|
|Frank
|10,5842
|10,6480
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5835
|2,5965
|% 0,41
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,49
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.778
|3.836
|9,00
|
|Tam
|3.759
|3.853
|7,92
|
|Yarım
|1.817
|1.864
|3,83
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,20
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 441, 115 adet işlem
-
17:00GSRAY
Yüzde 6.12 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 372, 415 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 46 artarak (% 1.69 ) 1, 777
-
16:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, THYAO, GARAN
-
16:59XU100
Endeks 1, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 26, 694.00 milyon TL de