***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 17:10
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projemizde bulunan devremülk ünitelerimizin ön satış işlemleri kapsamında 01 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında müşterilerimizle 1.031 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 165.504.148 TL olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006874
BIST
17:152.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 58,65
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:1514,1269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0371
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:1515,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:15875,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,29
|Açılış
|: 875,56
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BUCIM
|2,02
|58.024.424
|% 13,48
|
|PKENT
|374,00
|20.439.180
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.136.310.735
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|513.423.625
|% 9,96
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|AKFGY
|3,26
|140.588.413
|% -9,70
|
|KUYAS
|5,45
|20.979.865
|% -5,05
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KONKA
|10,59
|138.419.445
|% -4,42
|
|KRDMD
|13,61
|3.475.993.058
|% 5,83
|
|THYAO
|26,38
|2.617.070.766
|% 1,54
|
|EREGL
|36,36
|2.024.452.986
|% 5,45
|
|ASELS
|24,24
|1.852.022.996
|% 5,57
|
|GARAN
|11,82
|1.406.602.759
|% 1,72
|
|KRDMD
|13,61
|3.475.993.058
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,69
|582.425.197
|% 1,10
|
|PETKM
|8,03
|1.080.396.045
|% 5,10
|
|GARAN
|11,82
|1.406.602.759
|% 1,72
|
|HUNER
|2,64
|280.563.316
|% 2,33
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1103
|14,1194
|% 0,21
|
|Euro
|15,6583
|15,7025
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,8488
|18,9433
|% 0,14
|
|Frank
|15,2978
|15,3899
|% 0,34
|
|Riyal
|3,7551
|3,7739
|% 0,29
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,54
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,68
|
|Cumhuriyet
|5.822
|5.910
|6,00
|
|Tam
|5.782
|5.926
|-0,43
|
|Yarım
|2.794
|2.866
|-0,21
|
|Çeyrek
|1.402
|1.433
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,33
|
Seans Raporu
17:13
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HALKB, ISCTR
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 31 artarak (% 3.02 ) 1, 854
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, OZGYO, EDIP, KOZAL, IPEKE, KOZAA, ISKUR
-
17:26
AKSUE, ULUFA, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
ATSYH, SUMAS, ETILR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında