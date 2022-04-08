***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projemizde bulunan devremülk ünitelerimizin ön satış işlemleri kapsamında 01 Mart - 31 Mart 2022 tarihleri arasında müşterilerimizle 738 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 127.374.481 TL olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018341BIST