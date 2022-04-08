***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 16:48
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projemizde bulunan devremülk ünitelerimizin ön satış işlemleri kapsamında 01 Mart - 31 Mart 2022 tarihleri arasında müşterilerimizle 738 adet devre satış sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşmelerin toplam ön satış bedeli 127.374.481 TL olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018341
BIST
17:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 35,52
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0514,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0219
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0516,0239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0246
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:05921,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,51
|Açılış
|: 921,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
922,25
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ASELS
|27,90
|3.462.304.940
|% 6,90
|
|YYAPI
|1,25
|27.405.525
|% 5,04
|
|AYGAZ
|33,24
|70.642.901
|% 4,99
|
|AFYON
|3,76
|89.325.188
|% 4,74
|
|ATEKS
|40,00
|18.062.020
|% 4,49
|
|MARTI
|2,03
|6.058.789
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.152.969
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.952.245
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,30
|32.999.412
|% -3,99
|
|GARAN
|13,23
|4.792.247.369
|% 4,92
|
|ASELS
|27,90
|3.462.304.940
|% 6,90
|
|THYAO
|35,30
|2.872.835.057
|% -0,90
|
|KARSN
|5,93
|1.686.346.162
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,38
|1.648.396.674
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,63
|1.256.007.621
|% 2,73
|
|GARAN
|13,23
|4.792.247.369
|% 4,92
|
|ODAS
|2,20
|779.005.004
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,58
|1.556.349.407
|% 4,33
|
|KARSN
|5,93
|1.686.346.162
|% 3,85
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7535
|14,7589
|% 0,15
|
|Euro
|16,0063
|16,0239
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1138
|19,2096
|% -0,46
|
|Frank
|15,6892
|15,7837
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9236
|3,9433
|% 0,20
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,70
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20ESCOM
Yüzde 5.54 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 104, 996 adet işlem
-
17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
-
17:19OZKGY
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 210, 994 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SAHOL, HALKB
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 04 artarak (% 1.67 ) 2, 139