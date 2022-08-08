***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 18:11
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 04.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir" kararının iptali sonrasında Şirketimiz tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebimize verilecek kararı netleşene veya yeni hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanmasına kadar Şantiyemizdeki yapı inşaat faaliyetleri Şirketimiz tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053044
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1429
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3842
En Düşük
18,1988
18:051.030,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.030,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9385
|17,9755
|% 0,35
|
|Euro
|18,3252
|18,3835
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,6545
|21,7631
|% 0,45
|
|Frank
|18,7325
|18,8453
|% 1,00
|
|Riyal
|4,7584
|4,7822
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|9,86
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.906
|6.996
|6,00
|
|Yarım
|3.365
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,65
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,43
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|0,81
|
Seans Raporu
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