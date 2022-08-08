***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 04.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir" kararının iptali sonrasında Şirketimiz tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebimize verilecek kararı netleşene veya yeni hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanmasına kadar Şantiyemizdeki yapı inşaat faaliyetleri Şirketimiz tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053044BIST