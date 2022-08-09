***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 09:50
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
inşaat faaliyetlerimizi" durdurduğumuzu bildirmiştik. İlgili mahkeme kararı sadece Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) işlemlerimizle ilgilidir, imar planlarımız ya da inşaat ruhsatlarımıza yönelik bir iptal-değişiklik söz konusu değildir. Firmamız gerek hazırlanacak yeni ÇED raporunun onaylanması gerekse temyiz başvurumuzun lehimize sonuçlanması halinde inşaat çalışmalarına başlayacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053352
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0517,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3442
En Düşük
18,2767
18:051.030,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.030,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|KMPUR
|34,82
|98.359.109
|% 0,00
|
|ISBTR
|45.000,10
|314.000
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|8.858.561
|% 0,00
|
|KAPLM
|78,50
|6.948.380
|% 0,00
|
|KCHOL
|40,36
|866.253.757
|% 0,00
|
|KARTN
|80,45
|63.681.394
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9545
|17,9660
|% 0,09
|
|Euro
|18,3282
|18,3423
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,6225
|21,7310
|% 0,15
|
|Frank
|18,7360
|18,8488
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7637
|4,7875
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-3,66
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.915
|6.978
|-9,00
|
|Yarım
|3.369
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,03
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
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17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında