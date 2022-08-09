***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiinşaat faaliyetlerimizi" durdurduğumuzu bildirmiştik. İlgili mahkeme kararı sadece Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) işlemlerimizle ilgilidir, imar planlarımız ya da inşaat ruhsatlarımıza yönelik bir iptal-değişiklik söz konusu değildir. Firmamız gerek hazırlanacak yeni ÇED raporunun onaylanması gerekse temyiz başvurumuzun lehimize sonuçlanması halinde inşaat çalışmalarına başlayacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053352BIST