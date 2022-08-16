***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaygıdeğer Yatırımcılarımız ve İş OrtaklarımızSon dönemde Şirketimiz hakkında özellikle sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan gerçekle bağdaşmayan haber ve söylentilerle ilgili açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur.Yarım asırlık maziye sahip olan Sinpaş Grubu, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu projelerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamış, sektöre önderlik eden, inovatif bakış açısıyla sektörel gelişmeyi amaç edinmiş ve tüm projelerinde bu değerlere öncelik vermiş bir kuruluştur.Bir Sinpaş Grubu şirketi olarak başlamış olduğumuz "Sinpaş Kızılbük Theecrübenin daha özgün projelerin finansmanında kullanılması ile birlikte devamlı büyüyen ve kendini geliştiren bir yapının sağlam temelleri atılmıştır. Zincirleşme stratejisi ile Kızılbük markasının sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin sağlanması amacıyla ilk projemiz olan "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projesinin devamı kapsamında pazar araştırması ve proje geliştirme süreçleri için ilgili departmanlarımız gerekli ar-ge çalışmalarını yapmaktadır.Sinpaş Grubu, geçmişte gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmamıştır. Bu zamana kadar Sinpaş Grubu'nun gerçekleştirdiği projelerin bazılarında da zaman zaman sorun ve aksaklıklarla karşılaşılmış, karşılaşılan bu sorunlar hukuk kuralları ve yasalara uygun olarak giderilmiştir.Şirketimiz hakkında son günlerde ortaya atılan iddialara baktığımızda• "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projemize başlamadan önce tüm yasal başvurular eksiksiz olarak yapılmış ve inşaat ruhsatları alınmıştır. İnşaat ruhsatlarımız öncesinde Çed Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Proje Tanıtım Dosyamız ile Muğla Valiliği' ne yaptığımız başvuru sonucunda Muğla Valiliği "ÇED Raporu Gerekli Değildir" kararı vermiştir. İlerleyen süreçte Muğla Valiliği aleyhine açılan dava ile "ÇED Raporu Gerekli Değildir" kararı mahkemeye taşınmış, Muğla 3. İdare Mahkemesi Muğla Valiliği' nin vermiş olduğu "ÇED Raporu Gerekli Değildir" kararını iptal etmiştir. Mahkeme tarafından verilen karar, Şirketimizce tebliğ alınması ardından 04.08.2022 tarihinde KAP' ta kamuoyu ile paylaşılmıştır. İlgili mahkeme kararı için Şirketimiz ve Muğla Valiliği tarafından 05.08.2022 tarihinde Danıştay' a temyiz başvurusu yapılmıştır.• Şirketimiz bir taraftan temyiz kararının sonucunu beklemekle birlikte diğer taraftan kararın aleyhimize sonuçlanması ihtimaline karşın sürecin aksamaması adına ÇED raporunun onaylanması ile ilgili gerekli hazırlıkları tamamlanarak en kısa sürede Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na başvuru yapacaktır.• Danıştay nezdinde takip edilen temyiz süreci ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na yapılan ÇED Raporu başvurumuz sonuçlanıncaya kadar herhangi bir söylenti ve yanlış yorumlamalara mahal vermemek adına, "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projemizin inşaat faaliyetleri geçici olarak kendi isteğimizle durdurulmuştur. Konu 08.08.2022 tarihinde KAP' ta kamuoyuyla paylaşılmıştır.• Temyiz kararının lehimize sonuçlanması veya ÇED Raporu' nun onaylanmasını (hangisi önce gerçekleşirse) müteakip projemizin inşaat faaliyetleri devam edecektir.Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ışığında, sosyal medya ve basında yer alan yanıltıcı bilgi ve haberlere itibar edilmemesini, Şirketimiz tarafından yapılan resmi açıklamaların KAP platformundan takip edilerek dikkate alınmasını siz değerli yatırımcı ve iş ortaklarımızdan istirham ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056007BIST