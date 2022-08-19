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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2022 18:35
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamalarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2022 tarih ve 24962 sayılı yazısındaki onayı ile 1-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Bekir Uzun'un yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'da, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Mehmet Bulut'un atanmasına ve durumun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilanına, 2-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Osman Nuri İnceöz'ün yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre ilk Genel Kurul'da, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Bahattin Işık'ın atanmasına ve durumun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilanına, karar vermişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057266


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