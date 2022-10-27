***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 27.09.2022 tarihli kararına istinaden, Marmaris'te yer alan "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projemizin 205 odalı 5 yıldızlı otel bloğunun potansiyel alıcılarla satış görüşmelerinde minumum değeri esas alınması teşkil etmek üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasının hazırladığı gayrimenkul değerleme raporuna göre otel bloğunun hali hazır durum değeri 2.260.100.000 TL, toplam bitmiş durum değeri ise 2.963.500.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074608BIST