***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 14:04
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 27.09.2022 tarihli kararına istinaden, Marmaris'te yer alan "Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort" projemizin 205 odalı 5 yıldızlı otel bloğunun potansiyel alıcılarla satış görüşmelerinde minumum değeri esas alınması teşkil etmek üzere Lotus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasının hazırladığı gayrimenkul değerleme raporuna göre otel bloğunun hali hazır durum değeri 2.260.100.000 TL, toplam bitmiş durum değeri ise 2.963.500.000 TL olarak tespit edilmiştir. Değerleme raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074608
BIST
15:223.937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -39,56
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.906
15:2218,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6400
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|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,6540
En Düşük
18,5577
15:2218,6529
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 991,97
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|Önceki Kapanış
|: 995,42
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1.000,80
En Düşük
990,96
BIST En Aktif Hisseler15:20
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|27.645.801
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.951.796
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|3.099.792
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|7.008.249
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,63
|29.289.845
|% -6,41
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,55
|6.724.755.259
|% 0,76
|
|AKBNK
|15,37
|2.485.093.887
|% -2,60
|
|PETKM
|13,67
|1.954.959.266
|% 2,24
|
|SISE
|33,54
|1.932.544.810
|% -1,35
|
|EREGL
|30,28
|1.759.685.978
|% -1,69
|
|TSKB
|3,11
|870.977.550
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.214.144.849
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|344.095.339
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,37
|2.485.093.887
|% -2,60
|
|PETKM
|13,67
|1.954.959.266
|% 2,24
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6215
|% 0,07
|
|Euro
|18,6384
|18,6546
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,4734
|21,5811
|% -0,42
|
|Frank
|18,6915
|18,8041
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,15
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-8,05
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.681
|6.738
|-30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,09
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|B. Petrol
|94,36
|94,36
|0,57
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