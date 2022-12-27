Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2022 18:42
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 04.08.2022 tarihinde Kızılbük Termal Resort projemiz için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklanmıştır. İlgili mahkeme kararı Danıştay tarafından onanmıştır. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararı sonrasında, Şirketimiz eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ÇED sürecini başlatmıştır, ÇED süreci halen devam etmektedir. ÇED sürecine ilişkin bilgilendirmeler KAP' da 16.08.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında yapılmıştır.  Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmayan Şirketimizin bu projede de tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090366


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.435
Değişim :  -1,26% |  -69,58
Açılış :  5.513  
Önceki Kapanış :  5.504  
En Yüksek
5.514 En Düşük
5.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 182,60 252.976.027 % 10,00  
ULUSE 231,00 33.988.551 % 10,00  
COSMO 105,10 2.718.412 % 9,99  
TERA 14,64 3.578.133 % 9,99  
QNBFL 132,10 2.454.946 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6811 18,6850 % 0,12  
Euro 19,8726 19,9414 % 0,37  
Sterlin 22,3975 22,5098 % -0,16  
Frank 20,0249 20,1455 % 0,42  
Riyal 4,9532 4,9780 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 16,08  
Altın Gr. 1.089 1.089 9,97  
Cumhuriyet 7.290 7.400 5,00  
Tam 7.322 7.402 30,00  
Yarım 3.546 3.624 14,00  
Çeyrek 1.778 1.812 8,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 0,34  
Gümüş Gr. 14,43 14,46 0,21  
B. Petrol 84,71 84,71 0,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru