***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2022 18:42
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 04.08.2022 tarihinde Kızılbük Termal Resort projemiz için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklanmıştır. İlgili mahkeme kararı Danıştay tarafından onanmıştır. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararı sonrasında, Şirketimiz eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ÇED sürecini başlatmıştır, ÇED süreci halen devam etmektedir. ÇED sürecine ilişkin bilgilendirmeler KAP' da 16.08.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında yapılmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmayan Şirketimizin bu projede de tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090366
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
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|Önceki Kapanış
|: 5.504
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5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 18,8200
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|Önceki Kapanış
|: 18,8450
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En Düşük
18,6200
18:0519,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0731
|Açılış
|: 19,9800
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|Önceki Kapanış
|: 20,0100
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20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.089,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,00
|Açılış
|: 1.089,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6811
|18,6850
|% 0,12
|
|Euro
|19,8726
|19,9414
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,3975
|22,5098
|% -0,16
|
|Frank
|20,0249
|20,1455
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9532
|4,9780
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|16,08
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|9,97
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.322
|7.402
|30,00
|
|Yarım
|3.546
|3.624
|14,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.812
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,21
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM