***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 04.08.2022 tarihinde Kızılbük Termal Resort projemiz için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklanmıştır. İlgili mahkeme kararı Danıştay tarafından onanmıştır. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararı sonrasında, Şirketimiz eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ÇED sürecini başlatmıştır, ÇED süreci halen devam etmektedir. ÇED sürecine ilişkin bilgilendirmeler KAP' da 16.08.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında yapılmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmayan Şirketimizin bu projede de tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090366BIST