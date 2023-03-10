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***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2023 18:49
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuza ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ve açıklamanın yer aldığı bağlantı linki aşağıda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bakanlık Açıklaması: Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 no.lu parsel ve 2518 no.lu parsel sınırları içerisinde, KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. tarafından yapılması planlanan MARMARİS KIZILBÜK RESORT OTEL VE DEVREMÜLK (206 ODALI OTEL VE 1323 ADET DEVREMÜLK (KONUT)) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup MUĞLA Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122935


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Yarım 3.749 3.791 57,00  
Çeyrek 1.874 1.895 28,00  
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Gümüş Gr. 12,49 12,50 0,27  
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