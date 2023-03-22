***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 18:48
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla paylaştığımız, Şirketimizin Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuza ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmişti. ÇED Raporu sürecinde durdurulan inşaat faaliyetlerimiz, talebimiz üzerine T.C. Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 21.03.2023 tararihinde tarafımıza tebliğ edilen 20.03.2023 tarih, E-41823250-804.01-53335 sayılı izin yazısıyla kaldırılmış olup, inşaat faaliyetlerimize tekrar başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127163
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0653
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.192,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0335
|19,0376
|% 0,09
|
|Euro
|20,5501
|20,5583
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,2157
|23,3322
|% 0,16
|
|Frank
|20,5292
|20,6528
|% -0,09
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|5,41
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.063
|8.162
|38,00
|
|Yarım
|3.952
|3.994
|18,00
|
|Çeyrek
|1.976
|1.997
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,87
|0,16
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,70
|
Seans Raporu
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