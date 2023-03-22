***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla paylaştığımız, Şirketimizin Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuza ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmişti. ÇED Raporu sürecinde durdurulan inşaat faaliyetlerimiz, talebimiz üzerine T.C. Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 21.03.2023 tararihinde tarafımıza tebliğ edilen 20.03.2023 tarih, E-41823250-804.01-53335 sayılı izin yazısıyla kaldırılmış olup, inşaat faaliyetlerimize tekrar başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127163BIST