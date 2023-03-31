***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz' in Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi için Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.' den almakta olduğu satış ve pazarlama hizmetleri 31.03.2023 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.Bundan sonra projemizin satış ve pazarlama faaliyetleri Şirketimiz bünyesinde yürütülecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130752BIST