***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 23:44
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz' in Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi için Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.' den almakta olduğu satış ve pazarlama hizmetleri 31.03.2023 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.
Bundan sonra projemizin satış ve pazarlama faaliyetleri Şirketimiz bünyesinde yürütülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130752
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
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|Önceki Kapanış
|: 4.896
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4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,7968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1416
|Açılış
|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,1400
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21,1194
En Düşük
20,7532
17:591.213,99
En Yüksek
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|: -0,55%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.214,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1685
|19,1787
|% 0,06
|
|Euro
|20,7828
|20,7968
|% -0,68
|
|Sterlin
|23,5727
|23,6910
|% -0,44
|
|Frank
|20,8718
|20,9975
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0949
|5,1204
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,70
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.194
|8.299
|-19,00
|
|Yarım
|4.017
|4.061
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.031
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,28
|