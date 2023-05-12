***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 16:57
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır. Şirketimizin bir iş modeli olarak gayrimenkul satışlarının finansal kiralama modeli suretiyle yapılmasının faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesine yönelik önemli avantajlar sağlaması sebebiyle Arı Finansal Kiralama A.Ş. (Bundan sonra "Arı Leasing" olarak anılacaktır) ile iş birliği yapmakta olup, bu iş birliği çerçevesinde Arı Leasing' e, Şirketimizden satın aldığı gayrimenkullerin alış fiyatına %1,5+KDV oranında finansal kiralama işlem bedeli ekleyerek nihai alıcı ile finansal kiralama sözleşmesi düzenleme yetkisi verilmiş idi. Arı Leasing, 12.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ekinde iletmiş olduğu teklifte piyasadaki enflasyonist ortam sebebiyle fiyatlarda yaşanan artışların etkisiyle personel, yönetim ve üretim maliyetlerinin yönetilebilmesi için %1,5+KDV' lik finansal kiralama işlem bedelinin, %2+KDV olarak revize edilmesini teklif etmiştir. Finansal kiralama işlem bedeli satış fiyatımızın dışında, bu fiyata eklenerek tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Yönetim Kurulu olarak yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda Arı Leasing tarafından yapılan teklifin kabul edilmesine ve Arı Leasing firmasına kabul kararının bildirilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150991
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
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|Açılış
|: 4.897
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|Önceki Kapanış
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4.983
En Düşük
4.758
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En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 21,8500
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|Önceki Kapanış
|: 21,5000
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19,4216
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|: 23,7000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:051.267,21
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|Açılış
|: 1.267,21
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|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
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1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,22
|279.639
|% -8,42
|
|ANELE
|4,01
|15.139.547
|% -7,82
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|TUPRS
|71,00
|3.233.932.514
|% -0,70
|
|SISE
|39,86
|3.168.571.889
|% -1,34
|
|BIMAS
|177,30
|1.840.412.725
|% 1,66
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|TSKB
|4,41
|575.460.514
|% -2,22
|
|VAKBN
|9,16
|1.103.572.601
|% 0,22
|
|KOZAL
|16,88
|1.669.708.540
|% -2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5984
|19,6053
|% 0,30
|
|Euro
|21,2682
|21,2837
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,3592
|24,4814
|% -0,10
|
|Frank
|21,7692
|21,9004
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2114
|5,2376
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,91
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.730
|4.941
|77,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.456
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|