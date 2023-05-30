***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 10.03.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda: Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuza ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmişti. Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak •Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/643 Esas Sayılı dosyası ile projemize ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali için dava açılmış olup, Şirketimizin müdahilliğinin kabulüne ilişkin karara istinaden 29.05.2023 tarihinde kapsamlı itiraz dilekçemizin Mahkemeye sunulduğunu, •Yine projemizle ilgili olarak alınan ÇED olumlu kararının iptaline ilişkin olarak Mimarlar ve Mühendisler Odası Muğla Şubesi tarafından açılan Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/792 Esas sayılı dava dosyasına müdahil olmak için 29.05.2023 tarihinde dilekçe ibraz edildiği, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154543BIST