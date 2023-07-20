***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 19.04.2023 tarihinde Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.'nin paylarının tamamını (%100'ünü) satın alarak bağlı ortaklık gerçekleştirmiştir.Buna bağlı olarak 30.06.2023 finansal tabloları dahil olmak üzere ve bundan sonraki dönemlerde finansal tablolarını konsolide finansal tablolar olarak hazırlayacak ve yayınlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173843BIST