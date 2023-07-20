***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 16:39
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 19.04.2023 tarihinde Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.'nin paylarının tamamını (%100'ünü) satın alarak bağlı ortaklık gerçekleştirmiştir.
Buna bağlı olarak 30.06.2023 finansal tabloları dahil olmak üzere ve bundan sonraki dönemlerde finansal tablolarını konsolide finansal tablolar olarak hazırlayacak ve yayınlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173843
BIST
'
17:366.678
En Düşük
|Değişim
|: 1,63%
|| 106,95
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3626,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0512
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3629,9967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0107
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:361.700,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.700,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.699,31
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ONCSM
|115,50
|360.168.996
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|43.800.188
|% 10,00
|
|ODAS
|9,80
|2.810.454.585
|% 9,99
|
|TEZOL
|18,39
|252.639.647
|% 9,99
|
|ASTOR
|89,70
|8.132.095.433
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|259.756.689
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.018.089
|% -9,96
|
|MAALT
|571,20
|89.926.707
|% -6,50
|
|EMKEL
|16,90
|328.155.210
|% -6,32
|
|THYAO
|225,20
|10.442.356.571
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.132.095.433
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,06
|5.242.164.043
|% 0,16
|
|ASELS
|74,00
|5.140.539.267
|% 3,35
|
|YKBNK
|13,26
|4.908.722.244
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,49
|4.866.418.550
|% 1,80
|
|YKBNK
|13,26
|4.908.722.244
|% 0,30
|
|ODAS
|9,80
|2.810.454.585
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,92
|748.380.913
|% 4,29
|
|AKBNK
|25,06
|5.242.164.043
|% 0,16
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8205
|26,8265
|% 0,15
|
|Euro
|29,9378
|29,9826
|% -0,08
|
|Sterlin
|34,4288
|34,6014
|% -0,36
|
|Frank
|30,9140
|31,1003
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1409
|7,1767
|% 0,25
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.704
|1,19
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.172
|11.335
|-41,00
|
|Yarım
|5.586
|5.693
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.847
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,01
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,71
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:48OYLUM
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 805, 822 adet işlem
-
17:47MEPET
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 663, 355 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SASA, HEKTS
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 24 artarak (% 1.72 ) 5, 990
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, ASTOR, PAPIL, USAK, RODRG, OYAYO, TEZOL, EDIP, BURCE, YGYO