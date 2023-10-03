***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 14:41
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.10.2023 tarihli toplantısında,
Almanya' nın Frankfurt şehrinde "Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Almanya - Frankfurt Temsilciliği" unvanlı bir temsilcilik açılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198936
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|%
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|1.829
|0,45
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|25,00
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|Yarım
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|2.714
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|21,26
|0,20
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|18,77
|0,19
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|-0,07
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS