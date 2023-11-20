***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak • Marmaris Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemize ilişkin yapı ruhsatlarının iptaline yönelik Muğla 3. İdare Mahkemesi 2022/1131 no lu dava ile, • Yine Marmaris Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemize ilişkin yapı ruhsatlarının iptaline yönelik Muğla 2. İdare Mahkemesi 2022/27 no lu davalarla ilgili olarak Yukarıda bahsi geçen davalar direkt olarak Şirketimize karşı açılmamakla birlikte, davalar konusunda bilgi sahibi olunduğu gün itibari ile davalara müdahil olunmuş ve gerekli yasal itiraz haklarımız kullanılmıştır. Davalar devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218950BIST