***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2023 18:05
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak • Marmaris Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemize ilişkin yapı ruhsatlarının iptaline yönelik Muğla 3. İdare Mahkemesi 2022/1131 no lu dava ile, • Yine Marmaris Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemize ilişkin yapı ruhsatlarının iptaline yönelik Muğla 2. İdare Mahkemesi 2022/27 no lu davalarla ilgili olarak Yukarıda bahsi geçen davalar direkt olarak Şirketimize karşı açılmamakla birlikte, davalar konusunda bilgi sahibi olunduğu gün itibari ile davalara müdahil olunmuş ve gerekli yasal itiraz haklarımız kullanılmıştır. Davalar devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218950
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|223.798.833
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|LIDFA
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|BRSAN
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|1.963.061.012
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|ISBTR
|627.965,00
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|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
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|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
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|AYES
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|7.286.202
|% -9,97
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|THYAO
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|9.478.275.377
|% 0,20
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|3.864.251.470
|% 5,64
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|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
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|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
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|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
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|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
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|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
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|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
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|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,7203
|28,7608
|% 0,29
|
|Euro
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|31,5391
|% 0,67
|
|Sterlin
|35,8311
|36,0108
|% 0,57
|
|Frank
|32,3595
|32,5545
|% 0,35
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|Riyal
|7,6428
|7,6812
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
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|23,47
|% 0,66
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|Platin
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|922,25
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|Paladyum
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|1.090,89
|% 0,66
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|82,79
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|Altın Ons
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Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
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17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
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17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
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17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
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17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem