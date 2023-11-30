***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 18:16
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Ocak 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında 7.149 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 2.422.724.610 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 25.012 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 4.880.495.745 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221319
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0698
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,2524
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4614
18:051.892,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.892,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8514
|28,8596
|% -0,24
|
|Euro
|31,4798
|31,5113
|% -0,79
|
|Sterlin
|36,3632
|36,5456
|% -0,64
|
|Frank
|32,9361
|33,1345
|% -0,06
|
|Riyal
|7,6687
|7,7072
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,21
|25,24
|% 0,66
|
|Platin
|928,58
|930,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,77
|1.016,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,12
|80,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,60
|2.039,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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