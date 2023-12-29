***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 10.03.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda: Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurumuza ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmişti. 30.05.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapmış olduğumuz duyuruda ise Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemiz ile ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/643 Esas Sayılı dosyası ile projemize ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali için dava açıldığını, Şirketimizin müdahilliğinin kabulüne ilişkin karara istinaden 29.05.2023 tarihinde kapsamlı itiraz dilekçemizin Mahkemeye sunulduğunu kamuoyuna açıklamıştık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Muğla 3. İdare Mahkemesi 2023/643 Esas Sayılı dosyası ile projemize ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali için açılmış olan dava, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından Dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgeler dahilinde hazırlanmış olan bilirkişi raporuna istinaden ÇED raporunda yapılması planlanan projenin çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve yürürlükteki mevzuata göre bir eksiklik olmadığı, ÇED raporunun yeterli ve uygun olduğu, yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırıldığı, projenin alanda yapılacak diğer projelerle birlikte aktif olması halinde çevreye olabilecek kümülatif etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelendiği ve çevreye olabilecek olumsuz etkilerin minimize edilmesi için gerekli önlemlerin raporda yer aldığı hususunun bilirkişi raporu ile sabit olduğu görülmesi sebebiyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılması neticesinde davanın reddine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230346BIST