***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 09:54
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 7.728 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 2.657.727.529 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 25.601 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 5.122.001.090 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231084
BIST
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10:467.597
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 127,06
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.598
10:4629,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1937
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7071
En Düşük
29,4693
10:4632,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0761
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:461.981,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.981,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KUYAS
|58,90
|38.002.059
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.858.393
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.378.922
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,42
|8.456.332
|% 9,66
|
|FORMT
|2,61
|10.576.177
|% 9,66
|
|BAYRK
|15,12
|17.403.756
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.643.096
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|NTGAZ
|21,50
|50.830.873
|% -6,93
|
|ZGOLD
|228,40
|11.219.134
|% -6,78
|
|GUBRF
|164,30
|2.955.895.388
|% 6,83
|
|THYAO
|235,90
|1.738.044.086
|% 3,19
|
|YKBNK
|19,89
|850.763.495
|% 1,79
|
|EREGL
|41,90
|727.638.170
|% 2,20
|
|AKBNK
|37,20
|718.897.512
|% 1,86
|
|SKBNK
|4,33
|349.900.931
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,89
|850.763.495
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,04
|287.645.262
|% 2,33
|
|ISCTR
|23,82
|547.358.586
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,20
|718.897.512
|% 1,86
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7012
|29,7078
|% 0,66
|
|Euro
|32,7417
|32,7592
|% 0,19
|
|Sterlin
|37,7061
|37,8952
|% 0,73
|
|Frank
|34,9787
|35,1894
|% 0,03
|
|Riyal
|7,8955
|7,9351
|% 0,61
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|988,94
|990,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,40
|1.101,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,10
|2.073,39
|% 0,66
|