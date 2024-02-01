***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 09:29
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında 642 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 296.403.089 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 26.177 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 5.385.700.250 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245948
BIST
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11:188.628
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 131,09
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1830,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1832,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0073
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:181.991,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:16
|METUR
|8,09
|8.977.668
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.097.732
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.228.423
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.875.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|117.373.617
|% -4,61
|
|THYAO
|275,00
|2.786.802.490
|% 0,82
|
|BINHO
|579,00
|1.545.473.267
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,60
|1.329.388.488
|% 2,40
|
|KCHOL
|167,00
|1.238.704.148
|% 3,92
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.192.124
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,08
|954.575.456
|% 1,10
|
|ZOREN
|4,70
|169.087.094
|% 0,86
|
|ADESE
|2,35
|79.672.429
|% 0,43
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3651
|30,3705
|% 0,09
|
|Euro
|32,8096
|32,8297
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2964
|38,4884
|% -0,09
|
|Frank
|34,9993
|35,2101
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0732
|8,1137
|% 0,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|915,32
|916,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,24
|971,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,46
|80,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,93
|2.040,19
|% 0,66
|