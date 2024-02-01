***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında 642 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 296.403.089 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 26.177 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 5.385.700.250 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245948BIST