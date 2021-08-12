***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.08.2021 18:26
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/08/2021 3.000.000 3.000.000 46.628.606 43.628.606 % 19,43 % 19,43 % 18,18 % 18,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957731
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0660
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0472
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05482,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,51
|Açılış
|: 481,48
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5567
|8,5589
|% -0,77
|
|Euro
|10,0634
|10,0911
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8018
|11,8610
|% -1,01
|
|Frank
|9,2400
|9,2956
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,11
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD