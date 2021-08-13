***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.08.2021 19:40
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/08/2021 1.630.000 1.630.000 43.759.160 42.129.160 % 18,23 % 18,23 % 17,55 % 17,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958136
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0147
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,03
|Açılış
|: 487,39
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5268
|8,5343
|% -0,08
|
|Euro
|10,0657
|10,0780
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7889
|11,8480
|% 0,25
|
|Frank
|9,2774
|9,3333
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2672
|2,2786
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|24,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-0,79
|