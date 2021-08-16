***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2021 18:20
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/08/2021 0 1.500.000 1.500.000 42.129.160 40.629.160 % 17,55 % 17,55 % 16,93 % 16,93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958377
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0453
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
18:059,9942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0582
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
18:05485,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,55
|Açılış
|: 485,98
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4679
|8,4718
|% -0,53
|
|Euro
|9,9665
|9,9942
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% -0,62
|
|Frank
|9,2517
|9,3074
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|-0,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem