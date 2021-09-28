***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2021 18:28
***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sayın Avni Çelik 19.954.160 TL nominal değerli payı Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'den
borsa dışında satın almıştır..
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/09/2021 19.954.160 0 19.954.160 0 19.954.160 % 0 % 0 % 8,31 % 8,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965600
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0560
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05496,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,17
|Açılış
|: 496,02
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8694
|8,8750
|% 0,65
|
|Euro
|10,3662
|10,3746
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9844
|12,0445
|% -0,47
|
|Frank
|9,5265
|9,5838
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
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17:59
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17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
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17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
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17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem